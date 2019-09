WOMEN'S, Sfortuna e non solo: 1° ko in campionato

Prima dell'inizio del campionato, tutti gli addetti ai lavori erano stati chiari: quest'anno il campionato di serie A femminile sarà molto più equilibrato. Roma e Milan si sono rinforzate, la Juventus è sempre la squadra da battere. La Fiorentina ha piazzato qualche colpo interessante, inoltre sono arrivate in A squadre come l'Inter, che hanno subito operato bene sul mercato.

Perché questa premessa? Perché ieri è arrivata la prima sconfitta in campionato per la Fiorentina Women's, caduta in casa sotto i colpi della Roma, la squadra che senza ombra di dubbio si è rafforzata maggiormente in estate. Eppure le ragazze di Cincotta avevano dominato per tutto il primo tempo e sono state fermate solo dalla sfortuna e dall'imprecisione. Nella prima frazione di gioco infatti Tatiana Bonetti ha avuto tre palle gol clamorose nel giro di una manciata di minuti: prima un colpo di testa fuori di poco, poi il rigore fallito ed infine una traversa a botta sicura.

Gol sbagliato (o meglio, tre gol sbagliati in questo caso), gol subito: è una delle regole non scritte del calcio. E infatti nel finale di primo tempo la Roma è passata in vantaggio con una super rete di Serturini.

Nella ripresa mister Cincotta ha provato a correre ai ripari, ma i cambi non hanno portato i frutti sperati. Anzi, le viola sono rimaste in 10 per il rosso diretto alla Breitner e la Roma ha segnato il secondo gol con Hegerberg, complice anche l'errore del portiere viola Durante.

Una brutta battuta d'arresto per le viola, agganciate in classifica proprio dalla Roma. Juventus e Milan viaggiano a punteggio pieno e questi tre punti potrebbero già essere pesanti per la stagione viola. Nella Fiorentina pesa senza dubbio l'assenza di Lana Clelland e le condizioni ancora non ottimali di Ilaria Mauro, anche se la sfortuna, oltre che ad un bel temporale, ieri si è abbattuta sulla Fiorentina.

RISULTATI

Empoli Ladies-Inter 0-1

Milan-Orobica Bergamo 4-1

Sassuolo-Juventus 1-3

Tavagnacco-Pink Bari 1-1

Hellas Verona-Florentia San Gimignano 2-1

Fiorentina Women's-Roma 0-2

CLASSIFICA

Milan 6

Juventus 6

Hellas Verona 4

Inter 4

Fiorentina Women's 3

Roma 3

Pink Bari 2

Tavagnacco 1

Sassuolo 1

Orobica Bergamo 1

Empoli Ladies 0

Florentia San Gimignano 0