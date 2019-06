W. DI FILIPPO, Magnifico messere per la semifinale

Saranno Wanny Di Filippo e Daly Santana per la prima semifinale e Gianpaolo Donzelli e Maria Grazia Giuffrida per la seconda, i magnifici messeri e le leggiadre madonne del Torneo di San Giovanni 2019. Lo hanno annunciato l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Vannucci e il presidente del calcio storico fiorentino Michele Pierguidi. Queste le loro parole: "Abbiamo fatto una scelta completamente diversa per le due semifinali. Da una parte, abbiamo voluto riconoscere il grande lavoro fatto per la promozione della pallavolo in città a due persone che rappresentano questo sport come pochi altri. Il movimento pallavolistico è cresciuto, la città ha ospitato grandissime manifestazioni e l’humus culturale che ha fatto sì che ciò avvenisse in un contesto di pubblico fantastico è sicuramente legato alla grande passione, al grande lavoro e agli investimenti di Wanny Di Filippo, non ultimo per il suo Palazzo Wanny. Tra le giocatrici, abbiamo scelto Daly Santana, che ha deciso di legarsi a Firenze, pur venendo dalla parte opposta del mondo e di dare sempre il massimo per questi colori. Per l’altra semifinale abbiamo voluto rendere omaggio a un anniversario importante per la nostra città: i 600 anni dell’Ospedale degli Innocenti. Ciò significa che in questa città ci si prende cura del bambini, con un’attenzione speciale da moltissimo tempo. La scelta è ricaduta ovviamente anche sull’altra istituzione cittadina che universalmente si occupa di bambini non soltanto fiorentini, come il Meyer e la sua Fondazione. Da qui la scelta del presidente della Fondazione Meyer Gianpaolo Donzelli come Magnifico messere e della presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida. come Leggiadra madonna". Infine, come confermato da lui stesso, per la finale del 24 giugno sarà presente anche il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso.

