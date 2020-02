VLAHOVIC, Mi piace giocare con Chiesa: rapporto top

Queste le parole di Dusan Vlahovic ai microfoni di Rai Sport dopo la doppietta inflitta alla Samp: "Il mio obiettivo è arrivare più lontano possibile. Esultanza? Chiedo scusa se qualcuno ha pensato che avessi qualcosa contro i tifosi della Samp, questo è il mio modo di festeggiare. E' successo che ho fatto gol sotto la curva, non volevo provocare nessuno. Penso solo alla Fiorentina. Chiesa? Mi piace tanto giocare con lui, abbiamo un buon rapporto anche fuori dal campo. E' una persona incredibile e come giocatore sappiamo quanto è forte. Sono giovane, per me ogni gol significa tanto, ma non ho mai pensato di andare in casa degli altri a provocare. I tifosi della Samp sono ottimi, è sempre molto difficile venire a giocare a Genova".