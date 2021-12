VLAHOVIC, 18 tra gol e assist: è 5° in Europa

È Mohamed Salah il giocatore che ha partecipato a più reti nei cinque maggiori campionati europei a questo punto della stagione. Venticinque le marcature nelle quali l'egiziano ha messo lo zampino, con un gol o un assist. L'ex Roma è seguito a ruota da Benzema (22) e Lewandowski (18). A pochi passi dal podio, a quota 18, troviamo invece il bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic, quinto in questa speciale classifica stilata da Squakwa Football. Nella top ten si posizionano altri due centravanti del campionato italiano: Immobile e Simeone, rispettivamente nono e decimo.

