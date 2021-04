VITALE, Agnelli ingordi di soldi. Viola stiano calmi

Intervistato in vista di Fiorentina-Juventus, Pino Vitale ha parlato così: “Superlega? Gli Agnelli sono ingordi di soldi, lo sono sempre stati. Non hanno considerato né la politica, né i tifosi. Hanno fatto una brutta figura. Non puoi, ad esempio, levare ai tifosi viola la partita contro la Juventus. Levi loro un sogno, solo perché ci sono 12 club che vogliono comandare. Con il Verona c’è stata una partita determinante, con la Juve si giocherà fino alla morte, ma anche se arrivasse una sconfitta, nessuno si preoccuperebbe. Anche perché dopo ci sarebbe la gara di Bologna. Stiamo calmi, il grande passo per la salvezza la Fiorentina l’ha fatto contro l’Hellas. Stadio? Penso che Commisso prima o poi lo farà. Corsi e Commisso hanno parlato, ma solo di un’eventuale alternanza di gioco in un anno e mezzo. Allenatore? Prendere Gattuso. È un uomo ed è bravo. Farebbe crescere l’ambiente. Sta facendo giocare bene il Napoli, la squadra con più infortuni di tutti”.