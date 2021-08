VIOLA, Si apre al mercato del collezionismo digitale

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si racconta come anche la Fiorentina sia entrata nel collezionismo digitale. È il secondo club della serie A dopo la Juventus a vendere Nft, acronimo di "token non fungibili" legati alla nuova maglia. Si tratta di oggetti da collezione virtuali e unici, impossibili da modificare, che si possono conservare, scambiare o vendere come quelli fisici. A garantire la loro autenticità è la blockchain, un registro digitale crittografato che certifica il proprietario e lo protegge dal rischio di falsificazioni o duplicati. È un mercato, spesso legato alle criptovalute, in forte espansione (soprattutto negli Usa). Il progetto è denominato "Viola 9.5" composto per adesso da tre pacchetti. Quello "Ultimate" è disponibile da giovedì sulla piattaforma «Genuino» a 159,54 euro e mette in vendita gli Nft di 95 maglie viola (in foto) in edizione limitata, numerati da 1 a 95 e tracciati in blockchain, accompagnati anche da una versione fisica della casacca. Poi ci sono anche il "Superior" e il "Classic".