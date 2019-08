VIOLA, Non solo Ribery: si puntano Suso e Berardi

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il mercato della Fiorentina non finisce con l'acquisizione di Franck Ribery, anzi. La dirigenza viola ha in mente due-tre ulteriori acquisti più, se possibile, un altro grande colpo in attacco. Uno come Suso, come De Paul o come Berardi: il giocatore in grado di farti fare un ulteriore salto di qualità. La prima scelta sarebbe il milanista ma strapparlo ai rossoneri è molto difficile: la Fiorentina resta alla finestra. Leggermente più semplice De Paul, che per la sua duttilità piace molto. Il problema è la richiesta dell'Udinese che non sembra potersi abbassare e la Fiorentina non ha intenzione di arrivare a 40 milioni, problema non da poco. Infine Berardi, dal momento che i rapporti con il Sassuolo sono ottimi dopo gli affari Lirola e Boateng. Chiudere un affare del genere a ridosso del campionato, però, potrebbe risultare piuttosto difficile.