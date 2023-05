Come si apprende dal sito ufficiale della Fiorentina, sono da poco disponibili i biglietti per l'andata delle semifinali di Conference League contro il Basilea. Prezzi ridotti per chi ha acquistato in precedenza il pack due gare (contro Lech Poznan e Cremonese) e aperta, a differenza di quanto visto nei turni precedenti, anche la Curva Ferrovia.