VIOLA, Domani sfida Galatasaray su FIFA 20 e PES 20

Il calcio è fermo momentaneamente e i tifosi non possono dunque seguire la propria squadra visto che al momento il Coronavirus impone di avere altre priorità. Per cercare di passare con più leggerezza e più divertimento questa quarantena la Fiorentina si è attivata moltissimo dal punto di vista dei videogiochi ed infatti è protagonista di incontri virtuali anche contro squadre estere. A testimoniarlo il post su Instagram del profilo viola: "Domani sera alle 19 la Fiorentina eSports sfiderà il Galatasaray in una amichevole su FIFA20 e PES2020".