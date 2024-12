VIOLA, 7° rosa di A per valore. Difesa reparto più prezioso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il portale Transfermarkt.it ha aggiornato i valori delle rose di Serie A. La Fiorentina, secondo i nuovi dati pubblicati, è la settima squadra più preziosa del nostro massimo campionato con un valore totale di 279,3 milioni di Euro. Analizzando più nel dettaglio i valori ruolo per ruolo, la Fiorentina è settima in attacco, decima a centrocampo e sesta in difesa (comprensiva del reparto portieri). Partendo dal reparto offensivo i gigliati, con sei giocatori conteggiati, raggiungono una quotazione totale di 97,5 milioni. Sempre con sei giocatori, di valore più basso è la linea mediana che raggiunge quota 66 milioni. Infine il reparto maggiormente prezioso della formazione di Palladino è quello difensivo. Il pacchetto arretrato viola infatti vale in totale 115,8 milioni di Euro.

La rosa più preziosa della Serie A è quella dell'Inter, che raggiunge un valore totale di oltre 675 milioni di Euro, mentre sul podio finiscono Juventus (615,2) e Milan (533). L'attacco e il centrocampo dal valore più alto però sono dei bianconeri, rispettivamente 205 e 209 milioni, mentre i nerazzurri dominano la classifica del reparto arretrato con un valore totale di 292,8 milioni.