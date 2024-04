VILLAS-BOAS, Vinto due tumori, vivo grazie a incidente

FirenzeViola.it

André Villas-Boas, ex tecnico del Marsiglia, ritorna protagonista sotto i riflettori in un'intervista esclusiva rilasciata a Record. Il portoghese svela il suo travagliato passato fuori dal campo, affrontando con coraggio il delicato tema dei suoi problemi di salute che hanno segnato la sua recente esperienza. Il viaggio dell'allenatore lusitano verso la guarigione ha avuto inizio dopo un infortunio alla schiena subito durante la partecipazione al Rally Dakar. Un incidente che avrebbe potuto essere solo un capitolo sfortunato, ma che si è rivelato il punto di partenza verso una scoperta più profonda. Durante le cure ospedaliere per questo infortunio, è emerso un oscuro nemico: un tumore alla tiroide. In questa toccante confessione, Villas-Boas rivela i momenti di difficoltà e paura che ha affrontato durante la sua battaglia contro la malattia:

"Hanno dovuto asportarmi metà della tiroide e si è scoperto che stavo morendo durante l'operazione. Dopo 10 minuti, ho iniziato a sentirmi male e ricordo di aver pensato: 'Sto per morire, sto per morire.' Ho premuto il pulsante, è arrivata l'infermiera e ricordo solo di averla sentita urlare, prendere il mio letto, correre per l'ospedale dritto al pronto soccorso, le porte che si aprivano a forza, l'iniezione e... Quando mi sono svegliato ero sulle mie gambe".

"È stato tutto molto curioso perché, a causa degli esami della tiroide, mi hanno scoperto un altro tumore sulla schiena, che ho dovuto anche rimuovere. Se non fosse stato per l'incidente, non avrei mai scoperto queste malattie".