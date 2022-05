VIERCHOWOD, Milenkovic non è giocatore da Juve

Pietro Vierchowod parla del futuro della difesa della Juventus a RadioBianconera, indicando subito un nome come non percorribile: "Dico subito che ho visto Sampdoria-Fiorentina e ritengo Milenkovic un giocatore non da Juve. Ovviamente questa è la mia opinione personale. Prendere quattro gol in quel modo scolastico contro una squadra già salva, non è possibile. Il centrale serbo ha un bel fisico, ma se fossi con i bianconeri non lo prenderei. Si può optare per Bremer, ma in generale non ci sono più i difensori che l'Italia vantava una volta. I nostri allenatori non sono capaci ad insegnare sotto questo aspetto. Quindi sostituire Chiellini è difficilissimo. Per esempio, se prendi un ragazzo e non gli dici come si deve posizionare, non va bene. Bisogna fargli vedere il gesto da fare e come evitare alcuni errori".