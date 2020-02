VIDEO, Viola in campo per l'allenamento mattutino

In attesa della conferenza stampa di Beppe Iachini che avverrà alle ore 14, la Fiorentina è scesa in campo stamani verso le 11 per la seduta mattutina, a poco più di 24 ore dalla sfida esterna contro l'Udinese. Come mostra un video pubblicato dai social della società gigliata, i portieri hanno lavorato sui riflessi:

Squadra in campo al centro sportivo ️ #ForzaViola pic.twitter.com/3F4cC38ccB — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 28, 2020