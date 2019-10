VIDEO, Viola in campo al cs: tutti ok e tanta tattica

Allenamento pomeridiano per la Fiorentina, che attorno alle 16 è scesa in campo per la seduta pomeridiana in vista della partita di lunedì sera a Brescia. Tutti a disposizione del tecnico Montella, con l'allenatore che prima della seduta ha tenuto a rapporto la squadra ed ha poi incentrato il lavoro odierno sulla tattica. Domani pre-rifinitura al centro sportivo Astori alle 10:30 e poi alle 12:45 la conferenza stampa dell'Aeroplanino. Queste le stories pubblicate dalla Fiorentina sul suo profilo Instagram:

