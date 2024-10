VIDEO, Riquelme deve sedare una rissa tra tifosi Boca-GLP

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Roman Riquelme ancora protagonista, stavolta nelle vesti di presidente del Boca Juniors. Come mostrano diversi video pubblicati sui social, la bandiera dello storico club argentino si è messo in prima linea in mezzo alla polizia antisommossa a tentare di placare una rissa scoppiata tra i tifosi del Boca e quelli del Gimnasia La Plata sugli spalti dello Stadio Marcelo Bielsa, campo neutro di Rosario per i quarti di finale di Coppa Argentina. Durante l'intervallo i tifosi degli Xeneises hanno sfondato il loro settore e cercato il contatto con gli ultras avversari prima dell'intervento della polizia e di Riquelme per fermare il tutto.