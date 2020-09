VICE PRES. AIC, Apertura stadi? Nelle mani del CTS

Umberto calcagno, vice presidente Aic che, dopo la rinuncia di Tardelli, resta l'unico candidato per le prossime elezioni, è tornato a parlare, a Radio Punto Nuovo, della riapertura degli stadi: "I calciatori sono i primi a voler avere i propri tifosi allo stadio, ma non è qualcosa di nostra competenza. Anche il CONI auspica per la riapertura, ma siamo tutti nelle mani del CTS. Stiamo spingendo affinché ci possa essere un’apertura in questo senso, nelle misure in cui è possibile farlo. Tornare alla normalità sarebbe molto bello ed un bel segnale per l’intero Paese". sullo slittamento di una settimana chiesto da alcuni club Calcagno non si dice d'accordo: "Non è ingiustificato voler riposare una settimana ancora. Sono calciatori di alto livello che devono riprendersi e fare un intero campionato".