Verso Milan-Fiorentina, la squadra viola sfrutta meglio i calci d'angolo: un gol ogni 17

Stasera alle 20.45 fischio d'inizio per Milan-Fiorentina. Con la Lega che svela un curioso particolare sui calci d'angolo. La Fiorentina infatti, secondo la statistica, ha segnato in media un gol ogni 17 calci d’angolo battuti in questa Serie A (sette reti da queste situazioni di gioco e 118 corner), il miglior rapporto nel torneo in corso; dall’altra parte, il Milan ha trovato in media una marcatura ogni 59 corner, rapporto migliore solo rispetto a Lecce (uno ogni 62) ed Empoli (uno ogni 65).