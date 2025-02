Verso Fiorentina-Como: le immagini dell'allenamento, out Adli

In vista della partita Fiorentina-Como, lunch match di domenica, i viola sono tornati in campo per l'ultimo allenamento prima della rifinitura di domani. Come ha detto lo stesso Palladino in conferenza è ancora assente Adli che aveva subito una distorsione alla caviglia dalla quale non ha ancora recuperato. Allenamenti invece decisivo, insieme a quello di domani appunto, per sciogliere il dubbio sul sostituto di Kean e per capire quanto potrà contare su Gudmundsson. Ecco le immagini postate dalla Fiorentina sui propri canali social.