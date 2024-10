VERSO FIO-MIL, Rossoneri favoriti: Kean il 1° in gol?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Aggiornamenti sui pronostici legati a Fiorentina-Milan in vista del match di domenica: i rossoneri domenica sera sono ospiti della Fiorentina, formazione reduce da una sola sconfitta nelle ultime undici gare casalinghe in Serie A, proprio contro il Milan. Anche questa volta su Goldbet e Better comandano Leao e compagni, offerti a 2,20 contro il 3,20 del colpo viola, come riporta Agipronews. Sale a 3,50 il segno «X» assente da otto scontri diretti. Solo Over per il Milan finora, con il settimo in altrettante partite in pole a 1,73 su 888sport, sull’Under fissato a 2,10.

Per quanto riguarda invece i possibili marcatori del match, occhi puntati su Christian Pulisic, a segno da tre match consecutivi in campionato, con il poker visto a 3,75 su bet365. Tra i viola occhi puntati al capocannoniere stagionale Moise Kean, già a segno contro il Milan con le maglie di Verona e Juventus: un altro timbro del centravanti azzurro contro i rossoneri paga 3,10 volte la posta.