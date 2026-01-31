Serie A, la classifica aggiornata: le ultime 3 posizioni non cambiano
La classifica di Serie A comincia a prendere forma a 15 partite dal termine, in attesa che il turno si concluda tra domani e lunedì cone diverse big che scenderanno in campo. In zona salvezza oggi vanno registrati oltre allo stop della Fiorentina anche quelli del Pisa e dell'Hellas Verona con le ultime tre posizioni che restano invariate. Ulteriore balzo in avanti invece per il Cagliari che a questo punto si è praticamente tolto dalla lotta per evitare la retrocessione. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A.
Inter 52 (22 partite giocate)
Milan 47 (22)
Napoli 46 (23)
Roma 43 (22)
Juventus 42 (22)
Como 40 (22)
Atalanta 35 (22)
Lazio 32 (23)
Bologna 30 (22)
Udinese 29 (22)
Sassuolo 29 (23)
Cagliari 28 (23)
Cremonese 23 (22)
Parma 23 (22)
Torino 23 (22)
Genoa 23 (23)
Lecce 18 (22)
Fiorentina 17 (23)
Verona 14 (23)
Pisa 14 (23)
