Cagliari-Hellas Verona a senso unico: 4-0 sardo e scaligeri sotto i viola
Il Cagliari fa un altro passo importantissimo verso la salvezza e trova la terza vittoria consecutiva in campionato: dopo Juventus e Fiorentina, schiantato l'Hellas Verona in casa nel posticipo della domenica di Serie A. La partita dura di fatto poco pià di 30 minuti nei quali le due squadre combattono prima che i rossoblu chiudano la prima frazione in vantaggio di due gol grazie alle belle reti di Mazzitelli e Kilicsoy.
Nel secondo tempo un'espulsione di Sarr per doppia ammonizione affonda definitivamente l'Hellas Verona con il Cagliari che chiude sul 4-0 con le reti di Sulemana e Idrissi. Gli scaligeri portano a casa un'altra sconfitta e non riescono ad approfittare del momento della Fiorentina, restando al penultimo posto a 14 punti. Il Cagliari sale invece a 28 punti, avvicinando ulteriormente la quota salvezza.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati