VENUTI, Prandelli ci dà libertà mentale. Il Milan...

Intervistato dal TgR Rai Toscana, il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato così: "Essendo proprio fiorentino ed essendo cresciuto con questa maglia addosso sento una grande responsabilità. Mi piace portarla in campo e trasmetterla ai compagni. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte: noi giocatori, i tifosi e la città. La situazione è questa, ce la stiamo mettendo tutta per il nostro obiettivo che è la salvezza. Non ho avuto l'opportunità di condividere il mio percorso con Pioli, ma tutti dicono che cura i minimi dettagli. Per vincere bisogna fare altrettanto. Prandelli? Il mister sta cercando di darci libertà a livello mentale, senza farci prendere da paure eccessive o dalla lotta salvezza. Commisso? Del Presidente Commisso posso dire solo che ha tanti pregi. Ha tante idee ed ha un progetto: Firenze, i fiorentini e la Fiorentina ne avevano bisogno. Posso promettergli che chi scenderà in campo darà sempre tutto per i nostri obiettivi".