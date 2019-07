VENUTI, Modello? Facile dire Cancelo o Alves ma...

Ai microfoni de "Il Salotto dello Sport" su RTV38 è intervenuto Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina: "L'annata a Lecce non era cominciata benissimo, per come si è svolta la trattativa. Difficile esprimere a parole cosa è successo: abbiamo iniziato da neo-promossi, ed ero l'ultimo arrivato. Dovevo lottare per il posto ed è andata bene, visto che abbiamo raggiunto la promozione. È stato bellissimo. Liverani? Posso dire che per me è un allenatore di grandissima prospettiva. Si vede che giocatore era, che usava la testa, e sa trasmetterlo anche negli allenamenti. La cosa più importante, oltre ai risultati, è proprio dare un'identità alla squadra e questo secondo me lui ce l'ha. Modello d'ispirazione? Sarebbe facile nominare top player, ma sarei poco umile a dire Cancelo o Dani Alves. Cerco semplicemente di essere la migliore versione di me stesso".