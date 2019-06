VENUTI, Il Cagliari ci pensa: primi contatti avviati

Nuova pista in uscita per la Fiorentina: secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, che segue da vicino i movimenti nell'ambiente milanese, il Cagliari di Maran starebbe valutando il profilo di Lorenzo Venuti per la fascia destra in vista della prossima stagione. I contatti sarebbero già stati iniziati, coi sardi che avrebbero già chiesto informazioni alla Fiorentina. Ecco il tweet che ne dà notizia: