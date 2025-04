Vargas racconta: "A Firenze in discoteca il giovedì, ma andammo in Champions"

Intervenuto al canale Youtube "La Parrilla del Loco", l'ex giocatore della Fiorentina Juan Manuel Vargas ha raccontato alcuni retroscena sulla sua vita a Firenze: "Ogni giovedì, il capitano diceva ‘usciamo’ e allora facevamo cene, aperitivi... Avevamo un posto per bere qualche drink e mangiare uno spuntin, poi andavamo al ristorante, ma non era un ristorante… Lui sapeva che non lo era e che diventava una discoteca, organizzavamo la cena e poi gli rimanevamo in cinque, sei o sette. Lo facevamo il giovedì e poi la domenica scendevamo in campo. Il nostro allenatore era Prandelli e il giorno dopo quando arrivavamo, vedeva i volti di molti e ci separava, diceva: “Voi fate rigenerativo, farete un po’ di jogging e ve ne andate”.

Ma poi la domenica ci diceva: "Siete rimasti fuori fino a tardi giovedì, oggi voglio che correte per quelli che se ne sono andati presto a casa". Arrivammo in Champions... Se avessimo smesso di uscire il giovedì credete che saremmo arrivati in Champions? Non ci sarebbe stato lo stesso gruppo. Poi è arrivato un altro allenatore, abbiamo smesso ed era come se la cosa si fosse rotta”.