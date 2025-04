Valentini: "La mia Coppa del Mondo è la salvezza del Verona. Il più forte in A? Retegui"

vedi letture

Uno dei nuovi protagonisti dell'Hellas Verona è Nicolas Valentini. Arrivato in prestito dalla Fiorentina pochi giorni dopo il suo approdo in Italia a gennaio, l'argentino classe 2001, titolare fisso della squadra di Zanetti, ha parlato al Corriere di Verona: "Sono così, difendo da argentino per aiutare il Verona, per vincere, per arrivare all’obiettivo…Giocare in Serie A con l’Hellas è un livello alto. Poi mi alleno e gioco anche per la chiamata dalla Selección, ma ora la mia Coppa del Mondo è la salvezza con il Verona”.

E sul più forte attaccante finora affrontato non ha dubbi: “Mateo Retegui. Lo conosco da quando era in Argentina, l’ho marcato ai tempi in cui giocava al Tigre. Appena gli dai un metro ti fa gol. È un bomber”.