VALCAREGGI, Giusto che i DV non fossero allo stadio

Il noto tifoso viola e procuratore Furio Valcareggi ha commentato così l'atteggiamento dei Della Valle di non presentarsi in tribuna ieri sera: "I Della Valle hanno fatto bene a non andare allo stadio ieri sera. L'avessero fatto sarebbero stati bersaglio dei cori per tutta la gara, togliendo il supporto del tifo alla squadra. Penso che non ci saremmo salvati in quel caso". Poi la stoccata a Pioli: "Se non ci avesse abbandonati saremmo stati salvi prima di ieri sera”.