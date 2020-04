VACCINO ANTI-COVID, A fine mese primi test su uomo

Inizieranno a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull'uomo - su 550 volontari sani - del vaccino messo a punto dall'azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University. Lo annuncia l'amministratore delegato di Irbm, Piero Di Lorenzo. Dunque il vaccino contro il virus che causa la Covid-19 potrebbe essere disponibile prima del previsto. Si prevede, afferma infatti l'ad, di "rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell'ordine in modalità di uso compassionevole".

"Si è deciso di passare direttamente alla fase di sperimentazione clinica sull'uomo, in Inghilterra - spiega Di Lorenzo - ritenendo, da parte della Irbm e della Oxford University, sufficientemente testata la non tossicità e l'efficacia del vaccino sulla base dei risultati di laboratorio, che sono stati particolarmente efficaci". In attesa di questi test a fine mese, l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) fa sapere che al momento "non esistono ancora prove che il vaccino contro alcune forme di tubercolosi possa proteggere contro il coronavirus". "Sono in corso due studi clinici - aggiunge l'Oms in un rapporto - che affrontano questa domanda, valuteremo le prove quando saranno disponibili".