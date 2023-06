USSI-AST, Commisso? Inaccettabile divisione buoni-cattivi

FirenzeViola.it

"Salvaguardare il diritto di cronaca e la dignità dei giornalisti". Il presidente del Gruppo Toscano giornalisti sportivi-Ussi, Franco Morabito, d'intesa con l'Associazione Stampa Toscana di cui è gruppo di specializzazione, ha scritto anche al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, e al presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, oltre che alla Fnsi (il sindacato nazionale) all'Ussi Nazionale, all'Odg Nazionale e per conoscenza a Odg Toscano, preoccupato per le frasi pronunciate nell'ultima conferenza stampa dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: il quale ha detto di aver plaudito alla decisione di far allontanare da alcune testate giornalisti non graditi. E ha poi aggiunto che farà entrare "in casa sua", ossia al nuovo centro sportivo, denominato Viola Park, solo chi deciderà lui. Prima di tutto, sottolinea Morabito, "è inaccettabile la divisione fra "giornalisti buoni" e "giornalisti cattivi", valutazione non consentita a nessuno, nemmeno al presidente di un club, ma il problema va oltre: la Fiorentina pare abbia deciso di far svolgere il ritiro pre campionato alla squadra proprio al Viola Park. Impedire ai giornalisti di entrare per fare il loro lavoro significherebbe ledere il diritto di cronaca, violando l'articolo 21 della Costituzione".

"Naturalmente - conclude la nota del sindacato dei giornalisti - c'è l'augurio che le parole della conferenza stampa siano solo sfuggite a Commisso in un momento di delusione sportiva, ma in ogni caso la lettera del presidente Morabito tende a rimarcare che il diritto d'informare (e di lavorare) non può essere impedito a nessuno".