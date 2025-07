Ursino su Mandragora: "Giusto premiarlo col rinnovo. La Fiorentina deve tenerlo"

vedi letture

Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo di lungo corso al Crotone ed ex dirigente di Rolando Mandragora, ha parlato del centrocampista e del suo potenziale futuro in viola: "È veramente un ragazzo che tiene tantissimo alla maglia della Fiorentina e penso che sia giusto che venga premiato dopo quanto fatto la scorsa stagione. Il club viola non dovrebbe lasciarsi sfuggire un calciatore con le sue qualità. Inoltre ha personalità e ormai è diventato un leader dello spogliatoio. Penso che il rinnovo convenga a tutti e alla fine non ci saranno problemi per arrivare alla firma del prolungamento".