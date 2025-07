Intanto Kessié saluta l'Italia (per adesso): ritorno in Arabia con l'Al Ahli

In attesa di conoscere il suo futuro Franck Kessié saluta per adesso l'Italia. L'Al-Ahli Saudi FC si è allenata a Monza dal 22 al 28 luglio. Come riporta Sportmediaset, la squadra di Franck Kessié ha scelto il C.S. Silvio e Luigi Berlusconi - Monzello come tappa del suo ritiro estivo in Europa. La squadra saudita, che oltre a Kessié annovera altri campioni come Mahrez e Demiral, ha lavorato fino a oggi nella casa della società brianzola.

Ricordiamo che l'Al Ahli ha affrontato il Como nella "Como Cup" perdendo 3-1. Un passaggio in Italia, per adesso solo temporaneo, dunque per Kessié, che piace a Fiorentina e Juventus e riflette sul possibile ritorno in Serie A in questa finestra di mercato. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.