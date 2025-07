Notti brave per Mourinho? Il presidente del Fenerbahce lo difende: "Pensa solo al calcio"

vedi letture

In Turchia scoppia un nuovo caso Mou. Il presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, ha fatto scalpore durante l’assemblea dei soci del club con dichiarazioni sorprendenti sullo Special One. In risposta ai recenti rumors secondo cui ha festeggiato con Jose Mourinho tra fiumi di alcol, Koç ha voluto smentire categoricamente: "Dicono che passo le serate con Mourinho, ma quell’uomo non beve nemmeno alcol. È la persona più noiosa del mondo fuori dal calcio, parla solo di calcio, sempre e solo di calcio", ha dichiarato davanti ai membri del club. Un modo per difendere l’allenatore portoghese dalle malelingue, ma che ha comunque fatto discutere per i toni utilizzati.

Non è mancato un botta e risposta con l’ex presidente Aziz Yildirim, che ha minacciato di rivelare commenti privati fatti da Koç proprio su Mourinho: "Sarebbe molto imbarazzante se dicessi cosa mi hai raccontato su di lui. Non costringermi a parlare", ha tuonato Yildirim davanti all’assemblea.

Intanto, Koç ha infiammato la platea promettendo due grandi colpi di mercato da annunciare entro la settimana; i tifosi sperano si tratti di Marco Asensio e Milan Skriniar, nomi già accostati con insistenza al club gialloblù nelle ultime settimane. Il Fenerbahçe sogna in grande con Mourinho alla guida. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.