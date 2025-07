Frendrup continua a piacere a tanti: sul danese del Genoa adesso c'è l'Inter

Vi ricordate di Morten Frendrup? Il mediano danese è stato per settimane l'oggetto del desiderio della Fiorentina, adesso potrebbero aprirsi per lui le porte dell'Inter. Il club nerazzurro lo segue da tempo, ma serviranno circa 20 milioni per portarlo via da Genova: una cifra importante, anche se i buoni rapporti con la società rossoblù potrebbero agevolare la trattativa. L’alternativa è Mandela Keita, classe 2002 del Parma, fortemente sponsorizzato da Chivu, che lo conosce molto bene. Anche per lui la valutazione si aggira sui 20 milioni, cifra in linea con l’investimento fatto dal club emiliano dodici mesi fa.

Nel frattempo, il mercato in uscita resta fermo. Zielinski, reduce da una stagione sottotono e gravato da un ingaggio elevato, è il principale indiziato per una cessione. Solo una partenza di peso potrebbe sbloccare l’arrivo del nuovo centrocampista. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.