Il Nottingham a un passo da Dan Ndoye per 40 milioni. Beffato il Napoli

Il Nottingham Forest è a un passo dalla chiusura per Dan Ndoye, ala del Bologna che ha detto no al Napoli e si prepara a giocare in Premier League. Come riporta TMW, l'operazione sarà da 40 milioni di euro più 5 di bonus tra i club, mentre il calciatore andrà a percepire 5 milioni di euro a stagione. Una cifra altissima per convincerlo a rifiutare la Champions e accasarsi nel club del proprietario Marinakis, prossimo avversario della Fiorentina nella tournée inglese.