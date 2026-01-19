"Un messaggio per Rocco": come i tifosi viola possono ricordarlo

La Fiorentina celebra Rocco Commisso anche attraverso  i social. Lo scrive il Corriere dello Sport, che ricorda come il club viola abbia esortato il popolo fiorentino a ricordare il presidente scomparso con un messaggio da lasciare online: si tratta di un blog presente sul sito del Vander Plaat Memorial, struttura nel New Jersey dove oggi e domani sarà allestita la camera ardente. L'emozione e il ricordo che abbatte le distanze, così, scrive il Corriere, Firenze si avvicina alla East Coast degli Stati Uniti.