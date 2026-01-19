"Un messaggio per Rocco": come i tifosi viola possono ricordarlo
FirenzeViola.it
La Fiorentina celebra Rocco Commisso anche attraverso i social. Lo scrive il Corriere dello Sport, che ricorda come il club viola abbia esortato il popolo fiorentino a ricordare il presidente scomparso con un messaggio da lasciare online: si tratta di un blog presente sul sito del Vander Plaat Memorial, struttura nel New Jersey dove oggi e domani sarà allestita la camera ardente. L'emozione e il ricordo che abbatte le distanze, così, scrive il Corriere, Firenze si avvicina alla East Coast degli Stati Uniti.
Pubblicità
News
I viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivaredi Mario Tenerani
Le più lette
1 I viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
Copertina
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com