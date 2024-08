UFFICIALE, Lucchesi è del Venezia. Le sue prime parole

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata: Lorenzo Lucchesi passa al Venezia. Il giovane difensore di proprietà della Fiorentina è stato annunciato oggi dal club lagunaro: "Il Venezia FC annuncia l'acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2024/25, del difensore Lorenzo Lucchesi dall'ACF Fiorentina.



Cresciuto nelle giovanili di Empoli e Juventus, Lucchesi ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe con la Primavera della Fiorentina, per poi passare in prestito alla Ternana, con cui ha collezionato 27 presenze nella scorsa stagione con due gol e un assist.

Queste le parole di Lucchesi: "Arrivare al Venezia FC, in una stagione così importante, è per me una grande soddisfazione. Voglio ringraziare la società e il mister per avermi dato questa opportunità e prometto che darò il massimo ogni giorno. Non vedo l'ora di giocare al Penzo, uno stadio dove si sente il calore dei tifosi, che spero di incontrare presto".Benvenuto, Lorenzo".