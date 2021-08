UFFICIALE, La Pistoiese è stata ripescata in Serie C

Ora è ufficiale, il Presidente Federale ha approvato il ripescaggio della Pistoiese, che nella prossima stagione giocherà di nuovo in Serie C. Ecco il comunicato: "Il Presidente Federale [...] delibera di concedere alle società U.S. Pistoiese 1921 S.r.l. la Licenza Nazionale del Campionato di Serie C 2021/2022 e di ammetterla alla partecipazione al medesimo campionato. Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall’apposito regolamento".