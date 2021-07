UFFICIALE, Kevin Diks passa all'FC Copenhagen

È ufficiale il ritorno di Kevin Diks in Danimarca, questa volta all'FC Copenhagen dopo l'esperienza all'Aarhus. Questo il comunicato ufficiale del club danese: "L'olandese Kevin Diks è un nuovo giocatore dell'FCK con un contratto fino all'estate del 2025. Diks arriva da ACF Fiorentina".



"Kevin è un giocatore straordinariamente versatile che ha le qualità per ricoprire diversi ruoli in campo", ha affermato il direttore sportivo Peter Christiansen. "Ha sempre avuto il talento, e ora ha anche l'opportunità di portare maggiore stabilità nella sua carriera. Crediamo fermamente che questo lo solleverà ulteriormente".

"L'FCK è un club molto ambizioso, dove vengono sempre fatte grandi richieste a tutti", afferma Kevin Diks. "So che è un club che ha sempre come obiettivo i campionati e l'Europa e si allinea bene con le mie ambizioni. Non vedo l'ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni di squadra e prepararmi per una stagione entusiasmante. Avevo molte altre opzioni, sia in altri campionati che in Danimarca, ma ho avuto subito la sensazione giusta per l'FCK quando ho sentito che erano interessati". Il giocatore si è già unito al ritiro in Austria.