UFFICIALE, Frison ceduto in prestito al Fiorenzuola

Ora è anche ufficiale. Confermata la notizia data in anteprima da FirenzeViola.it: il giovane Filippo Frison passa in prestito dalla Fiorentina al Fiorenzuola, in Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale.

"Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive di Filippo Frison a titolo temporaneo per la stagione 2022/2023 di Serie C.

Nato a Bassano del Grappa e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina a partire dal 2017, il difensore centrale classe 2002 ha disputato 52 presenze in Primavera 1, 7 in Coppa Italia Primavera ed 1 in Supercoppa Primavera, distinguendosi per rendimento.

Nella scorsa stagione Frison si è allenato in diverse occasioni con la prima squadra viola sotto gli ordini di Mister Italiano, venendo convocato per 3 sfide di Serie A ma senza esordire.

A lui il benvenuto da parte di tutta la società rossonera!".