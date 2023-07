UFFICIALE, Ferrarini passa alla Feralpisaló: la formula

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Feralpisalo annuncia attraverso i propri canali social il nuovo acquisto Gabriele Ferrarini della Fiorentina. Il giocatore Viola passa a titolo temporaneo alla società ai Leoni del Garda. La formula è un prestito fino al 30 giugno 2024 con opzione di riscatto e contro riscatto.

Queste le prime parole del difensore: "Sono arrivato a Salò per la prima volta e mi ha fatto una bella impressione. La squadra mi ha accolto nel modo migliore e anche lo staff mi è sembrato molto preparato e anche a livello personale sembrano delle ottime persone. Io ho iniziato con un anno di Serie C dopo la primavera della Fiorentina, poi ho preseguito con il Venezia, con la quale abbiamo raggiunto la promozione in Serie A, poi Perugia, Monza e Modena. So fare sia il terzino a quattro che il quinto di destra. Ho seguito questa squadra e mi è sembrato un gruppo molto unito".