EX VIOLA PASSARELLA, HO FATTO UN NOME A PRADÈ. CHIESA RESTA Daniel Passarella, grande ex difensore della Fiorentina campione del Mondo con l'Argentina nel 1978 e nel 1986, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb.com. Ecco quanto ha dichiarato sui temi più attuali in casa viola: "Ho potuto conoscere... Daniel Passarella, grande ex difensore della Fiorentina campione del Mondo con l'Argentina nel 1978 e nel 1986, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb.com. Ecco quanto ha dichiarato sui temi più attuali in casa viola: "Ho potuto conoscere... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 Luglio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi