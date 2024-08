UFFICIALE, Cajuste è un nuovo giocatore dell'Ipswich Town

FirenzeViola.it

Sul taccuino di Pradè, sotto la voce dei centrocampisti che potrebbero fare comodo alla Fiorentina, c’era anche il nome di Jens Cajuste. Lo svedese del Napoli, corteggiato anche dal Genoa in Serie A, sembrava destinato a trasferirsi in Inghilterra, direzione Brentford. Tuttavia, la trattativa non è andata in porto, e si è fatta avanti un’altra pretendente: l'Ipswich Town. La squadra neopromossa ha convinto i partenopei offrendo per il classe ’99 un prestito oneroso pari a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni.

Ora il trasferimento è anche ufficiale.: "La SSC Napoli ufficializza la cessione di Jens Cajuste all'Ipswich Town con la formula del prestito con diritto di riscatto."