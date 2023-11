UEFA, Sospeso il VAR di Newcastle-PSG per l'errore

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Grandi polemiche per il rigore concesso al PSG a Newcastle all'ultimo minuto. Un tocco di mano di Livramento piuttosto dubbio in area di rigore ha portato alla trasformazione dagli undici metri da parte di Kylian Mbappé per l’1-1 ma in Inghilterra non l'hanno preso bene. E oggi è emerso che la stessa UEFA ha subito preso provvedimenti: il VAR del match, ovvero Tomasz Kwiatkowski, che ha richiamato all’on field rewiew l’arbitro Marciniak, è stato sostituito in vista della gara di oggi tra Real Sociedad e Salisburgo. Al suo posto ci sarà, invece, il tedesco Fritz.