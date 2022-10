UEFA, Fa i complimenti al Basaksehir: il motivo

Sul proprio profilo Twitter, la UEFA ha voluto cogliere l'occasione per fare i complimenti all'Istanbul Başakşehir per essere volati in quel di Firenze con un aereo alimentato a benzina con ridotto impatto ambientale. Un'iniziativa che rispecchia in pieno le idee della UEFA. Di seguito i complimenti alla squadra turca da parte del massimo organo calcistico.

Aligned with UEFA's #StrengthThroughUnity strategy, Başakşehir is taking action to reduce its environmental footprint by travelling on board a bio-fuelled flight from our partner @TurkishAirlines to attend tomorrow's #UECL game against Fiorentina. pic.twitter.com/Huu4iFD8qW — UEFA (@UEFA) October 26, 2022