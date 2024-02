UEFA, Ecco le date e le sedi delle finali per il 2024-2025

FirenzeViola.it

© foto di Gaetano Mocciaro

La UEFA ha pubblicato il calendario e le date delle tre competizioni europee per la stagione 2024-2025, la prima con il nuovo format a girone unico. Si parte il 10 luglio con il primo turno di qualificazione della Champions League e il 11 luglio con i preliminari di Europa e Conference League.

Non solo, la massima associazione del calcio europeo ha anche ufficializzato le date e le sedi delle tre finali. La finale di Champions League sarà sabato 31 maggio 2025 alla Fußball Arena München di Monaco di Baviera; l'ultimo atto dell'Europa League invece è prevista per mercoledì 21 maggio presso l'Estadio de San Mamés di Bilbao. Infine la finale di Conference League, che verrà disputata mercoledì 28 maggio allo Stadion Wrocław in Polonia.