UEFA, Apre procedimento per saluti nazisti in PSG-Barça

FirenzeViola.it

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Ha dell'incredibile la notizia che giunge da Parigi. In occasione di PSG-Barcellona di mercoledì sera, infatti, due tifosi blaugrana, o presunti tali, sono stati arrestati dalla polizia francese per "apologia di crimini di guerra e insulto pubblico di carattere razzista". A quanto pare per un saluto nazista esibito sugli spalti del Parco dei Principi nel corso del match di Champions League.

I due sono stati filmati nell'atto durante la gara, che stavano vivendo nel settore ospiti, e immediatamente arrestati. "Nell'ambito della gara PSG-FCB, la polizia mobilitata nell'ambito del sistema ha effettuato 2 arresti: apologia per crimini di guerra e insulto pubblico di carattere razzista", è l'accusa mossa dalla questura di Parigi.

A seguito dell'arresto dei due uomini, il PSG ha sporto altre tre denunce e oggi L'Equipe fa sapere che anche la UEFA si è occupata della questione. Il massimo organismo del calcio europeo ha aperto un procedimento disciplinare contro il Barcellona e sembrerebbe pronto ad imporre sanzioni contro il club catalano. Il quotidiano francese scrive che il Barça potrebbe essere sanzionato con il divieto di trasferta per i tifosi in caso di qualificazione alle semifinali della competizione.