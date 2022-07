L'Udinese ha perso per 1-2 l'amichevole contro la nazionale del Qatar. Nei 90 minuti decisive le reti di Moaz e Homam che hanno risposto al momentaneo 1-1 di Benkovic. La Fiorentina osserva interessata in quanto incontrerà la nazionale qatariota nella tournée in Austria che si svolgerà nei prossimi giorni.