Udinese in lutto: morto Enzo Ferrari, l'allenatore di Zico

vedi letture

(ANSA) - UDINE, 11 MAG - E' morto questa mattina, a 82 anni, Enzo Ferrari, ex calciatore e allenatore, noto per aver guidato l'Udinese durante l'era di Zico in Italia. Da calciatore ha avuto una buona carriera da attaccante, giocando con Palermo, Genoa e Udinese. Celebre rimane il suo gol da 77 metri contro la Roma, nel 1969 quando militava coi rosanero in Serie A. Da allenatore, nell'annata 1980-1981 subentrò, a campionato in corso, sulla panchina dell'Udinese a Gustavo Giagnoni.

Nella sua carriera da tecnico dei friulani, lunga tre stagioni, il periodo principale fu quello in cui allenò calciatori del calibro di Franco Causio, Edinho e, soprattutto, Zico. Cordoglio è stato espresso dalla società friulana, che lo ha ricordato poco prima dell'inizio della gara con il Monza. (ANSA).