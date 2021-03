UDINESE, Gotti in bilico, i tifosi: "Lasciamolo guidare"

"Il pilota Gotti è importante, lasciamolo guidare": è quanto si legge in uno striscione dei tifosi dell'Udinese per far capire la loro posizione in merito al futuro della panchina bianconera. In queste ore Pozzo e la società riflettono sul futuro di Gotti, non sicuro di rimanere nonostante una buona stagione. Così i tifosi hanno detto la loro.