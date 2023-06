U21, Malagò su Ita-Fra: "Errori gravi, noi penalizzati"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Oggi forse sia gli spettatori che i giocatori, ma anche gli arbitri non sono più abituati ad arbitrare senza la tecnologia e questo è un fatto oggettivamente molto grave che ci ha fortemente penalizzato". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, parla dell'arbitraggio di Italia-Francia, prima partita del girone dell'Europeo Under 21 che ha visto gli azzurri di Nicolato penalizzati dagli episodi con un rigore negato ma soprattutto con un gol fantasma che l'uso della goal line technology avrebbe convalidato. "Mi chiedo come sia possibile che succeda questo. Quando ho scoperto che non c'era né la Var né la goal line technology mi sono chiesto come sia possibile aver fatto un errore del genere - ha proseguito - A prescindere dall'errore umano, è incredibile. Mi sono sentito con Gravina, che è andato a parlare con i ragazzi, e ci siamo rimasti". (ANSA).